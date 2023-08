Ancora incendi in Sicilia. Alle 19:00 di ieri i Vigili del Fuoco di Siracusa sono intervenuti per un rogo in zona Circuito.

Ancora incendi in Sicilia. Alle 19:00 di ieri i Vigili del Fuoco di Siracusa sono intervenuti per un rogo in zona Circuito. In fiamme materiale di vario genere in un campo di sterpaglie. Al lavoro 3 squadre per le operazioni di spegnimento.