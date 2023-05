Siracusa, interventi di restyling per le strade cittadine

Hanno già preso il via i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Monti, mentre ulteriori 1,2 milioni di euro saranno investiti per rinnovare altre sedici arterie viarie

SIRACUSA – In rampa di lancio una serie di lavori per il rifacimento delle strade cittadine, con l’obiettivo di rendere più agevole e sicura la circolazione dei veicoli. Per finanziare gli interventi in questione verrà utilizzato un mutuo da 1 milione e 250 mila euro concesso dalla Cassa depositi e prestiti.

Il piano prevede in tutto 16 interventi di sostituzione del manto stradale oggi usurato dal tempo e dal passaggio dei veicoli: di questi, undici saranno in città e gli altri nelle frazioni di Cassibile e Belvedere. Le strade interessate sono: via Laurana, via Melilli, piazza Giovanni XXIII, via Palma (nel tratto compreso tra viale Zecchino e piazza Maranci), via Genova, via Tevere, il tratto di viale Teocrito compreso tra via Von Platen e via Torino), via Columba, la rotatoria di viale Paolo Orsi, via Madonie (tra la chiesa e via Monti Nebrodi), tratti di via delle Fornaci, via delle Orchidee, via Magnano (nel tratto compreso tra via Gabelli e via Croce), via Raimondo (tra via Fazzina e via Magnano), via Fazzina (tra via Burgo e via Croce), via Vico (tra via del Semaforo e via Verga).

Ottenuto il mutuo, gli uffici del settore Trasporti e Diritto alla mobilità sono già al lavoro per l’individuazione delle ditte che dovranno eseguire i lavori. Questi consisteranno nella rimozione del tappetino usurato, nella posa di una nuova copertura, che dovrà essere allo stesso livello dei tombini, e nel rifacimento della segnaletica orizzontale.

Sono già iniziati, invece, gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Mario Monti, una delle arterie principali del popoloso quartiere Pizzuta. La via Monti è una strada a senso unico in direzione di via Gela, passa davanti a due licei, l’Einaudi e il Gargallo, ed è vicina al plesso di via Asbesta delle scuole Archia e Giaracà. Il cantiere prevede un vasto intervento che riguarderà non soltanto il rifacimento dell’asfalto, ma anche la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, insieme all’allargamento della sede stradale e la realizzazione di un marciapiede oggi inesistente. La spesa complessiva ammonta a 458 mila euro.

Il finanziamento è stato ottenuto stornando la somma che il gruppo commerciale Fratelli Arena Srl è tenuta a versare al Comune come oneri di urbanizzazione per la realizzazione del supermercato ad angolo con via professore Lino Romano. I lavori sono a cura della ditta M&M Srl di Siracusa. Nello specifico, il progetto prevede il rifacimento della strada, la realizzazione della rete fognaria per le acque bianche e delle caditoie, i collegamenti con la viabilità esistente, ii relativi varchi di ingresso e di uscita e la sistemazione dell’illuminazione pubblica e della segnaletica. Il marciapiede nascerà sul lato destro del senso di marcia delle auto e sarà realizzato sulla parte sterrata, quindi senza intaccare l’ampiezza della carreggiata. Sarà largo un metro e mezzo, completo di scivoli per le persone disabili e di alberi. Inoltre sono state previste le piazzole per la fermata dei mezzi pubblici. L’ampiezza della strada non comporterà variazione dei sensi marcia nel corso dello svolgimento dei lavori.

Il settore Trasporti e Diritto alla mobilità ha emesso un’ordinanza che prevede il restringimento della carreggiata e la rimozione obbligatoria delle auto in sosta.