Siracusa, morto il giorno di Ferragosto mentre faceva il bagno

Nel mare di Siracusa Ferragosto drammatico a causa di un uomo che sarebbe morto mentre faceva il bagno a causa di un malore

A Siracusa si è registrata qualche ora fa una tragedia a mare nella località di Fontane Bianche mentre un uomo faceva il bagno. Tra i bagnanti attimi di panico. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare.

L’uomo morto a Siracusa

Si tratterebbe di un anziano che è morto probabilmente, secondo le prime ricostruzioni, a causa di un malore mentre si trovava in acqua. A lanciare l’allarme uno dei familiari che si trovava con lui assieme ai bagnanti sulla spiaggia di Fontane Bianche.

L’uomo morto avrebbe avuto 74 anni e verrebbe dagli Stati Uniti d’America, si trovava in Sicilia per vacanza. Inutili i tentativi di rianimazione, infatti anche l’elisoccorso che era stato richiesto dai soccorsi non è neanche atterrato.