Siracusa avrà la nuova caserma dei vigili del fuoco

La moderna struttura dovrebbe essere consegnata entro il mese di aprile. L’assessore regionale Marco Falcone: “L’edificio ormai è pronto”. Gilistro (M5S): “Necessario il rispetto delle scadenze”

SIRACUSA – La nuova caserma dei vigili del fuoco di Siracusa sarà consegnata entro la meta del mese di aprile. Lo ha reso noto l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, nel corso di un sopralluogo effettuato nell’area dove sorge l’immobile. Da anni i vigili del fuoco di Siracusa attendono che venga loro consegnata la nuova caserma sita in contrada Pizzuta.

I lavori della nuova caserma dei vigili del fuoco sono stati completati

Attualmente i pompieri sono allocati nella vetusta ed ormai inadeguata caserma sita in via Augusto Von Platen. L’assessore Falcone, nel corso del sopralluogo, è stato accompagnato dal primo cittadino aretuseo, Francesco Italia, e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, Ugo Macchiarella. I lavori dell’edifico destinato ai pompieri sono stati completati. Per consentire ai vigili del fuoco di trasferirsi nella nuova struttura, deve essere ultimato l’iter burocratico di consegna dell’immobile, attualmente di proprietà della Regione Siciliana, al Ministero dell’Interno.

“L’edificio ormai è pronto come abbiamo avuto modo di vedere nel corso del sopralluogo – ha dichiarato l’assessore Falcone -. Da qualche settimana stiamo attuando le procedure per la consegna di questi locali ai vigili del fuoco. Faccio notare che la Regione siciliana ha stanziato parte dell’ex Cipa per realizzare questa struttura importante, come presidio strategico dei vigili del fuoco provinciale, e dopo di che metteremo in campo tutti gli adempimenti necessari, burocratici, perché possa esserci un’assegnazione a prospettiva e soprattutto a presidio per la sicurezza di questo meraviglioso territorio”.

Quando verrà consegnata la nuova caserma

“La consegna dell’immobile arriverà nel momento in cui firmeremo la convenzione – ha aggiunto l’assessore all’Economia – secondo la quale noi cediamo questa struttura, ai vigili del fuoco, e quest’ultimi dovranno impegnarsi nel fornire eventuali altri servizi. Detta opera è stata realizzata con fondi che lo Stato ha assegnato alla Regione e che il governo precedente aveva assegnato per tale finalità. Pertanto dobbiamo perfezionare questa cessione e successivamente i vigili del fuoco si trasferiranno in questa meravigliosa struttura. Se non prima di Pasqua immediatamente dopo di Pasqua. I tempi sono questi”.

“Congiuntamente al dirigente del servizio, l’ingegnere Pirrello predisporremo tutti gli adempimenti burocratici dopodiché consegneremo l’immobile. Alla cerimonia di inaugurazione, molto probabilmente, interverrà anche il presidente della Regione, Renato Schifani. Metteremo in campo tutte le azioni necessarie per definire questa vicenda”.

“Finalmente qualcosa si muove per la nuova caserma dei vigili del fuoco di Siracusa, costruita alla Pizzuta ma ancora chiusa – commenta il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro -. L’assessore regionale Marco Falcone, ha indicato il 15 aprile come data utile per il completamento dell’iter di consegna della struttura al Ministero dell’Interno, un passaggio che renderà possibile il trasloco dei vigili del fuoco siracusani dalla sede vetusta di via Von Platen al nuovo e moderno comando. Il rispetto delle scadenze indicate ora è necessario. Continuerò a ‘stressare’ l’assessore regionale che ha simpaticamente ricordato come quasi ogni settimana io lo abbia compulsato su questa vicenda, per la quale ho prodotto cinque interrogazioni parlamentari solo nell’ultimo anno. Sappia che lo ‘stresserò’ sino a completamento dei passaggi indicati durante il sopralluogo a Siracusa”.

“Dal Governo – conclude Gilistro – mi aspetto però anche notizie sull’avvio della costruzione del secondo lotto funzionale, che ancora manca all’appello, e necessario nel medio termine per una migliore funzionalità della nuova caserma dei vigili del fuoco”.