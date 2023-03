La città di Siracusa premiata per l’impegno per l’ambiente

Alla città di Siracusa è stato conferito il riconoscimento regionale “Custode della Macchia Mediterranea” che premia le realtà impegnate nella tutela del patrimonio naturalistico territoriale

SIRACUSA – Alla città di Siracusa è stato conferito il premio regionale “Custode della Macchia Mediterranea”. A ritirarlo è stato il primo cittadino, Francesco Italia, nel corso di un convegno sui “Cambiamenti climatici e sull’importanza della macchia mediterranea nel nostro territorio” svoltosi presso l’istituto “Enrico Fermi”.

Il premio è promosso dalla Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea. Quest’ultima è nata da un’idea di studiosi e di autorevoli esponenti siciliani del mondo ambientalista, e poi è stata diffusa in tutta Italia. I Comuni e gli enti che vi aderiscono si impegnano a elaborare programmi di tutela del ricco patrimonio naturalistico presente soprattutto in Sicilia.

La tutela è dettata dalla necessità di attuare una selvicoltura di prevenzione per fermare lo sfruttamento antropico, contrastare gli incendi, prevalentemente dolosi, e gli abusi legati al pascolo. La macchia mediterranea in Sicilia, con 110.000 ettari, ossia il 21% della superficie forestale, è la cenosi vegetale più rappresentativa dell’Isola. È un’importante riserva mondiale di biodiversità poiché, a fronte della modesta incidenza territoriale, appena il 2% delle terre emerse, accoglie più del 20% delle specie vegetali e animali ad oggi censite.

Il Comune di Siracusa, che ha aderito alla Carta nel 2016, è stato premiato per due importanti iniziative: la messa a dimora di 200 piantine di mirto, fornite dal Dipartimento foreste della Regione e piantumate nelle aiuole di via Braille; il progetto di forestazione urbana “Il bosco delle Troiane”, avviato nel 2019, sito in una grande area, (facente parte del comparto 31 del Piano Regolatore Generale) che si estende alle spalle del Tribunale di viale Santa Panagia sino a giungere al viale Scala Greca. Entrambe le attività sono state possibili grazie alla collaborazione con il Comitato Aria Nuova che raccoglie circa 20 associazioni, ambientaliste e non.

Il “Bosco delle Troiane”

Quella del Bosco delle Troiane non è altro che la prima fase di un progetto più ampio di forestazione urbana denominato “Boschi in Città”, che prevede la piantumazione, nei prossimi anni, di oltre 6 mila alberi nel centro abitato, nel rispetto di quanto indicato nella legge n.10 del 14/01/2013. Detta legge, che fissa le “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, prevede che tutti i Comuni sopra i 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli alberi e che per ogni bambino nato o adottato venga piantato un nuovo albero dedicato. Fino ad oggi sono state allocate quasi 1000 piantine di leccio.

“Questo riconoscimento – ha detto il sindaco Italia – anche se premia il Comune, deve rendere orgoglioso ogni siracusano e deve spingere tutti a fare sempre di più per la difesa dell’ambiente. La macchia mediterranea è tipica del nostro territorio e siamo talmente abituati a vederla da non percepirla più come un bene prezioso. Allargare la sua estensione e proteggerla dall’azione dell’uomo e dal cemento significa dare un contributo non banale alla salvaguardia del pianeta e della biodiversità e alla lotta contro i cambiamenti climatici”.

“Il prestigioso premio consegnato a Francesco Italia rappresenta – ha affermato l’assessore Granata – il riconoscimento della rigorosa azione della nostra Amministrazione in difesa e per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale sia materiale che immateriale. Questa azione quotidiana a salvaguardia della nostra straordinaria biodiversità vedrà nella Riserva terrestre del Plemmirio, nell’Archeo-parco di Tiche, nei nuovi progetti alla Pizzuta e nelle altre contrade, nuovi tasselli di un mosaico tendente a salvaguardare il paesaggio, gli alberi e la vegetazione delle nostra bella città”.