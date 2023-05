Siracusa, prete come pirata della strada: fugge dopo incidente per poi giustificarsi

Lo strano comportamento di un sacerdote lascia basiti i presenti e la stessa polizia

Si è concluso con una multa e relativo ritiro della patente l’incidente, quantomeno singolare che, a Siracusa, ha visto come protagonista un prete “travestitosi da pirata della strada”. E non tanto per il sinistro in sè tra due mezzi che tra le altre cose non ha procurato feriti gravi, quanto per i successivi sviluppi.

L’anomalia

Siamo a Siracusa, nel quartiere della Borgata, quando un furgone Ford Transit e un Audi impattano ad un incrocio. Fin qui tutto nella norma o quasi, fino a che il sacerdote ha deciso di dileguarsi lasciando basiti i presenti, a maggior ragione che i due mezzi intralciavano in maniera evidente l’incrocio stradale.

La giustificazione

E’ stato dopo circa due ore, mentre la Municipale si adoperava sia per rilievi del caso che per individuare l’esatta dinamica, che il prete è tornato sul luogo dell’evento incidentale. A quanto pare, la motivazione data dal sacerdote è riconducibile a un improvviso malore. Giustificazione che, comunque, non gli è servita a evitare ritiro della patente con multa annessa.