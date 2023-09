Siracusa, sequestrate marijuana e cocaina in piazza di spaccio

Gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato 25 dosi di marijuana, 20 dosi di cocaina e 70 dosi di crack

Nell’ambito del quotidiano contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti, che da tempo sta impegnando gli uffici operativi della Questura di Siracusa, nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, nel corso di un controllo effettuato in Via Santi Amato, agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato 25 dosi di marijuana, 20 dosi di cocaina e 70 dosi di crack, che i pusher avevano preparato e nascosto per la vendita agli assuntori della zona.