Siracusa, il sindaco Italia presenta la relazione annuale

Il primo cittadino ha illustrato ai consiglieri il lavoro svolto nel 2023 per poi soffermarsi sugli obiettivi futuri: “Porteremo a termine il processo di rigenerazione della nostra città”

SIRACUSA – “Portare a termine il processo di rigenerazione messo in campo grazie a finanziamenti intercettati, a partire da quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ed occuparci della realizzazione della mole di progetti che eravamo riusciti a farci finanziare”. È quanto affermato dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nel corso della seduta del civico consesso dedicata alla relazione annuale sull’attività amministrativa dell’anno 2023.

Il primo cittadino ha illustrato ai consiglieri l’obiettivo del secondo mandato ricevuto auspicando la “Prosecuzione della proficua collaborazione con un Consiglio comunale con cui condividere scelte che saranno determinanti per il futuro della città. Sotto questo profilo sin dalla prossima sessione di bilancio, come Amministrazione e come maggioranza daremo la massima disponibilità ad accogliere gli emendamenti delle forze di opposizione che saranno meritevoli di attenzione, e finanziariamente sostenibili”.

Il sindaco ha ricordato come quello appena trascorso sia stato un anno che ha visto importanti realizzazioni nella mobilità: dagli interventi stradali con la ripavimentazione di decine di arterie cittadine, alle piste ciclabili, alle nuove rotatorie, tutti i quartieri sono stati interessati da importanti lavori di riqualificazione. Da aggiungere la soluzione al trasporto pubblico con il nuovo gestore, Sais, subentrato ad Ast che ha permesso una svolta nel Tpl, con nuovi servizi, nuove linee e il ricorso a strumenti tecnologici. Italia ha poi sottolineato gli stanziamenti che hanno portato alla riqualificazione di Ortigia; la riapertura del Teatro Massimo e della Latomia dei Cappuccini con il Teatro di Verdura; gli interventi sulle vie Tisia e Pitia; le politiche a favore delle famiglie, con gli oltre 500 nuovi posti negli asili nido; gli interventi sugli impianti sportivi e le nuove strutture del Pala Indoor e del campo rugby che insisteranno alla Pizzuta, per la quale si è pensato ad una complessiva riqualificazione, con la previsione della nuova caserma dei carabinieri e di nuovi edifici scolastici.

Grande attenzione è stata rivolta al verde con i parchi che andranno a rivitalizzare le periferie; gli interventi di riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale; la grande attenzione verso le politiche sociali; il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale; la digitalizzazione e la transizione digitale che hanno reso i servizi pubblici molto più accessibili per i cittadini; il sistema di tariffazione puntuale per la Tari che, partito da Cassibile, entro il 2025, sarà esteso a tutta la città; la realizzazione del nuovo Ccr e la fornitura di 9 “strutture intelligenti” per il conferimento dei rifiuti differenziati. Italia ha ricordato il sempre maggior afflusso turistico grazie al milione di visitatori del 2023, destinati a crescere con gli appuntamenti di questo anno che vedranno nel G7 Agricoltura e nell’arrivo delle spoglie di Santa Lucia alcuni dei momenti più qualificanti.

“Continueremo a lavorare per promuovere uno sviluppo sostenibile della città avviando e monitorando i progetti in corso, potenziando ulteriormente il servizio di trasporto pubblico, ridefinendo le regole d’ingaggio della mobilità e del commercio nel centro storico, liberando le opportunità di sviluppo della Borgata e lungo le coste. Integreremo e accompagneremo tale sviluppo con politiche di inclusione delle fasce sociali e dei luoghi più disagiati, a partire dalle case popolari, i centri sociali culturali, le scuole e ogni luogo pubblico in cui si forma e modella la vita della comunità. Perché la parola accessibilità non sia solo un buon proposito ma un ambizioso traguardo da raggiungere insieme”.