Siracusa, trovato in possesso di hashish e marijuana: arrestato 22enne

Nel corso dell'operazione denunciato il fratello dell’arrestato, un 24enn2, per possesso di 216 grammi di marijuana e 10 di hashish

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato un giovane siracusano di 22 anni, già conosciuto alle forze di polizia. A seguito di una perquisizione domiciliare, effettuata in un’abitazione in uso allo stesso, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato 66 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 2 coltelli da cucina intrisi di hashish.

Denunciato il fratello

Nel corso della medesima operazione hanno denunciato il fratello dell’arrestato, un giovane di 24 anni, per possesso di 216 grammi di marijuana e 10 di hashish, rinvenuti e sequestrati in un’altra abitazione ove il denunciato ha la residenza. Gli agenti, nell’ambito di ulteriori servizi antidroga, hanno denunciato un giovane di 20 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di detenzione illegale di munizioni. In specie, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione del giovane, gli investigatori rinvenivano e sequestravano una cartuccia da caccia calibro 12 e una modica quantità di sostanza stupefacente (hashish) per la quale veniva segnalato all’Autorità Amministrativa competente.