Siracusa, tutto pronto per i due nuovi Poli dell’infanzia

Pubblicati i bandi di gara per gli edifici che sorgeranno a Cassibile e in contrada Carrozziere: a disposizione 6 milioni. Il sindaco Italia: "Strutture sicure e innovative"

SIRACUSA – In via di conclusione l’iter per l’appalto dei lavori di costruzione dei due Poli dell’infanzia di Cassibile e contrada Carrozziere. Infatti sono stati pubblicati sul sito del Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) i relativi bandi di gara.

Entro il prossimo 18 gennaio dovranno pervenire al Comune aretuseo le offerte di gara e subito dopo si procederà all’aggiudicazione dei lavori. Da quel giorno la ditta aggiudicataria avrà 360 giorni per la conclusione dei lavori.

I due Poli dell’infanzia sono stati finanziati, ciascuno per 3.300.000 euro, con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Missione 4 “Istruzione e Ricerca”.

Il “Polo” di Cassibile, avente 1600 mq di superficie calpestabile, sorgerà su di un’area comunale di 5200 mq allocata tra via Giusti e via della Madonna.

Il “Polo” di contrada Carrozziere, anche esso di 1600 mq di superficie calpestabile, sorgerà su di un lotto di proprietà comunale esteso 9200 mq allocato tra le vie dello Sparviero e del Cormorano. Per quanto riguarda invece il dimensionamento scolastico, i due Poli saranno in grado di ospitare ognuno 100 bambini in asilo nido, e 150 nella scuola dell’infanzia, per un totale complessivo di 500 alunni.

I due plessi saranno costruiti in legno e intonaco, con avanzati criteri antisismici, e saranno in tutti simili: un solo piano fuori terra, un corpo centrale per i servizi comuni e le classi disposte lateralmente. Entrambi gli edifici sono stati orientati in modo da ricavare uguale esposizione solare per tutte le aule della scuola in modo indifferenziato.

La scelta della conformazione a semicerchio è stata dettata anche da queste necessità di irraggiamento. L’esterno è concepito come spazio pubblico con verde, giochi e orti didattici per favorire l’apprendimento e la socializzazione. Grazie all’uso di erba sintetica per le parti a verde non vi sarà necessità di manutenzione.

In applicazione dei principi del PNRR, grande attenzione è rivolta all’efficienza energetica con la previsione di pannelli solari, accumulatori e solare termico per abbattere i consumi di energia elettrica derivati da fonti tradizionali, puntando quindi alla completa autonomia dei plessi. Previsto l’utilizzo nella maggior parte dei locali di lampade con tecnologia a Led per un ulteriore abbattimento dei consumi. L’impianto elettrico sarà gestito da un sistema domotico in tecnologia Knx che potrà permettere, oltre al tradizionale sistema di accensione, di regolare la luminosità degli ambienti in base alla luce naturale.

Sarà presente un sistema di rilevazione incendio con segnalazione ottico/acustica e pulsanti di allarme in ogni locale. Le coperture sono tutte a falde inclinate, per un più facile ed efficace smaltimento delle acque piovane, fornendo così grandi aree inclinate per l’utilizzo di pannelli solari.

“La realizzazione dei due Poli per l’infanzia, oltre a rispondere ad un’esigenza di copertura di servizi comunali in aree che ne sono sprovviste, offrirà alle famiglie siracusane due strutture realizzate secondo i più moderni sistemi costruttivi e rispondenti ai più alti standard di sicurezza ed efficienza energetica – ha dichiarato il primo cittadino, Francesco Italia – . Strutture sicure e, al contempo, innovative che accoglieranno i bambini della nostra città in un momento fondamentale per la loro crescita”.