Sisma in Turchia, tre persone recuperate vive sotto le macerie dopo 198 ore

Nuovi ‘miracoli’ in Turchia. Due fratelli sono stati recuperati vivi da sotto le macerie a Kahramanmaras, 198 ore la devastante scossa di terremoto del 6 febbraio scorso, mentre un 18enne è stato trovato in vita nella provincia sudorientale di Adiyaman. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Anadolu.

Medico italiano “Molti bimbi morti, situazione drammatica”

Ad Antiochia “la situazione è drammatica, una città devastata”. Così all’Adnkronos Salute Sara Montemerani, medico specializzato in medicina d’urgenza-emergenza, racconta il suo lavoro tra le macerie del terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria. Sono molte le squadre di soccorso partire dall’Italia per cercare salvare chi è ancora sotto le macerie. In Italia arrivano immagini strazianti di bambini, “purtroppo ne troviamo molti deceduti. Soltanto alcuni feriti”, racconta la dottoressa