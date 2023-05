Il sistema economico-plurale del Catanese, a Palazzo della Cultura il meeting Lions – VIDEO

"Il sistema economico-plurale del comprensorio catanese", questo il tema del dibattito organizzato dal Lions Club Catania Host. L'intervento del direttore del QdS, Carlo Alberto Tregua.

Un faro puntato sul sistema economico-plurale del comprensorio catanese. Questo il tema dell’incontro che si è svolto nella mattinata di sabato 13 maggio all’Auditorium di Palazzo della Cultura a Catania e che ha coinvolto i soci imprenditori del Lions club international-Distretto108 Yb Sicilia-V Circoscrizione.

Tra i presenti alla tavola rotonda il presidente del Lions Club Catania Host Orazio Licciardello, il Past Governatore Distretto108 Yb Sicilia Antonio Pogliese e il presidente del CdA di Ediservice Srl, nonché direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua.

Proprio al direttore del QdS sono state affidate le considerazioni di sintesi della tavola rotonda, incentrata su argomenti quali lo sviluppo economico e industriale di Catania e provincia, lo stato di salute delle imprese in Sicilia, la situazione occupazionale nell’Isola e il superamento degli svantaggi legati alla condizione di insularità del territorio siciliano.

“Sud non sia più l’unico problema del Paese”

“Noi stiamo tentando di cambiare la prospettiva di valutazione del Sud, perché dopo i fallimenti della Cassa del Mezzogiorno e di altri provvedimenti, è necessario il Sud non venga più considerato ‘il problema’, bensì uno dei diversi problemi nazionali che vanno affrontati allo stesso modo”, ha esordito il direttore Tregua, ricordando l’impegno assunto dal Quotidiano di Sicilia di trasferire, anche in ambito nazionale, le criticità che attanagliano l’Isola e i suoi cittadini.

“Il reddito pro capite della Sicilia è di 17mila euro, mentre in Lombardia è di 35mila euro. Addirittura, in Svizzera, si parla di 75mila euro. Facendo altri confronti, dobbiamo pensare che Malta cresce ogni anno del 5%. La Sicilia è retrocessa: dal 2000 a oggi, il PIL della Sicilia non cresce ed è sceso dopo il periodo della pandemia senza riuscire a raggiungere il valore precedente”, ha aggiunto ancora Carlo Alberto Tregua.

“In Sicilia si costruiscono infrastrutture già vecchie”

Spazio poi alla situazione relativa alle infrastrutture in fase di realizzazione in Sicilia. “La Rete Ferroviaria Italiana sta finalmente realizzando la linea Messina-Catania-Palermo per la quale ha investito 5,3 miliardi di euro. Ma c’è un problema: non si tratta di alta velocità, ma di bassa velocità”, ha osservato Carlo Alberto Tregua.

“In Italia esiste già una rete ad alta velocità da 350 km/h che, arrivando a Salerno, si sposta verso Est lungo la dorsale adriatica. Parallelamente, in Francia, si sta costruendo quella a 500 km/h. Quella siciliana è una rete nuova che forse vedrà la luce tra 10 anni, ma che viaggerà a 200 km/h. Nasce una rete già obsoleta”, ha aggiunto ancora il direttore.

“I cittadini devono chiedere un cambiamento”

Perché accade tutto questo e altro ancora? Perché “ai vertici” delle istituzioni “non ci sono persone preparate e qualificate professionalmente, a eccezione di alcuni casi. I cittadini devono farsi sentire, diversamente da come avvenuto finora. D’altro canto, c’è una classe politica siciliana che si trova al Governo che non si fa sentire. I cittadini devono chiedere un cambiamento perché la macchina pubblica non funziona”, ha ribadito il direttore Tregua.

“Gli obiettivi del Lions club”

Il direttore del Quotidiano di Sicilia, in conclusione del suo intervento, ha voluto ricordare alcuni degli scopi del Lions club, tra i quali “partecipare attivamente, essere presenti e parte integrante delle istituzioni“. Però fare ciò risulta necessaria “un’interlocuzione continua con il presidente della Regione” a livello siciliano e, a livello di circoscrizione, avere “interlocuzioni continue con i sindaci” del territorio.

“Dobbiamo avere sempre più consapevolezza della forza di questa associazione per partecipare efficacemente alle attività delle istituzioni comunali, regionali e nazionali”, ha concluso Carlo Alberto Tregua.