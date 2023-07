Da “Beautiful” a “Una vita da vivere”, morta la star delle soap Andrea Evans

L'attrice aveva 66 anni e da tempo lottava con un tumore al seno.

Nuovo lutto nel mondo del cinema: è morta Andrea Evans, attrice statunitense nota per i ruoli interpretati in fiction e soap opera come “Beautiful” e “Una vita da vivere”.

Aveva 66 anni.

Morta l’attrice Andrea Evans, chi era

La star del piccolo schermo è nota soprattutto per i ruoli di Tina Lord Roberts in “Una vita da vivere” (1979-2011) e di Tawny Moore (madre di Amber) nella celebre soap “Beautiful” (1999-2000 e poi nuovamente nel 2011).

Da diverso tempo Andrea Evans lottava contro un tumore al seno, rivelatosi purtroppo fatale. A confermare la morte è stato il manager Don Carroll, che ha inviato una nota alla rivista “People”.

Nella sua carriera ha ricevuto una candidatura agli Emmy Awards nel 1988 come miglior giovane attrice in una serie drammatica (per “Una vita da vivere”). La lista dei successi dell’attrice non si conclude qui: tra il 1986 e il 1988 ha ricevuto tre candidature ai Soap Opera Digest Awards come miglior attrice e due come miglior cattiva in una soap opera, sempre per il ruolo in “Una vita da vivere”. Nel 1981, Andrea Evans è stata candidata agli Young Artist Awards come miglior giovane attrice.

Foto da Instagram – @andreaevansproud