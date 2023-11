Sociale: i progetti nisseni alla ribalta nazionale

La cooperativa Etnos e l’Asp hanno presentato al Senato il progetto “N’Arancina speciale”, pensato per coinvolgere persone diversamente abili e minori stranieri non accompagnati in percorsi inclusivo-lavorativi

CALTANISSETTA – Tra i protagonisti alla prima edizione dell’evento nazionale ExpoAid2023, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per le Politiche in favore delle persone con disabilità, con l’obiettivo di lanciare le linee guida per la stesura del Piano operativo nazionale per le persone con disabilità “Io, Persona al centro” c’è anche la Cooperativa sociale Etnos con il suo progetto di inclusione sociale e lavorativa “N’Arancina speciale”.

Il presidente della cooperativa Fabio Ruvolo e Daniela Fasciana, responsabile del Servizio autismo dell’Asp2 di Caltanissetta, sono stati infatti convocati in Senato per essere sentiti nell’ambito dell’esame dei Disegni di legge numero 647 e 739, Inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico.

“È importante per noi – ha detto Fabio Ruvolo durante l’audizione in Senato – essere riferimento per la stesura della nuova legge. Veniamo dal centro della Sicilia, nel profondo Sud, dove la cultura sociale ed economica ancora stentano a crescere rispetto al tema affrontato oggi. Sono un imprenditore sociale che ha scommesso sul lavoro come cura e opportunità educativa. Oggi vogliamo portare qui la nostra esperienza grazie ai progetti ideati e i risultati sinora raggiunti grazie al sostegno e al supporto dell’Asp. Progetti rivolti a persone con disabilità e in particolare affette dallo spettro autistico come quello che riguarda ‘N’arancina speciale’ e ‘Il caffe a un posto del sorriso’. Grazie a queste iniziative i ragazzi hanno cominciato a sviluppare dei livelli relazionali elevati, escono con gli altri colleghi e stanno cominciando a vivere una vita normale”.

L’inserimento lavorativo delle persone affette da autismo in seno ai progetti della cooperativa sociale Etnos è stato realizzato grazie all’iniziativa, supporto e sostegno del commissario straordinario Alessandro Caltagirone, del direttore sanitario Luciano Fiorella e del direttore del dipartimento di Salute mentale Massimo Cacciola che hanno dato il via alla prima realtà inclusiva in Sicilia.

Il progetto “N’arancina speciale”

“N’arancina speciale” è un progetto che vede protagoniste persone con disabilità ed ex minori stranieri non accompagnati, coinvolti in un percorso inclusivo-lavorativo di realizzazione e di vendita di arancine. Il progetto fa affidamento sui presidi Slow food, su Coldiretti Sicilia e su fattoria Rosanna, marchio commerciale Restart! che impegna le donne vittime di violenza nella produzione di erbe aromatiche.

Equo cream aut cafè, prima realtà di ristorazione sociale in Sicilia

Equo cream aut cafè, la prima realtà di ristorazione sociale in Sicilia ad avere un’attenzione particolare verso persone con disturbo dello spettro autistico, è una gelateria solidale e che sostiene e promuove il territorio siciliano e soprattutto le aree interne della Sicilia con i migliori prodotti siciliani che diventano le materie prime prevalentemente utilizzate nel laboratorio di gelateria. Da Equo cream lavorano i ragazzi formati con l’Ability restaurant del progetto Raggi d’Isole e i ragazzi con disturbi dello spettro autistico inseriti nel mondo del lavoro grazie all’iniziativa e al sostegno dell’Asp2 Caltanissetta.

“Queste realtà – ha concluso Fabio Ruvolo – nascono per sottolineare la volontà di sensibilizzare tutti al mondo della disabilità e dimostrare che diversità è sinonimo di una ricchezza che ci consente di mettere in campo informazioni, vissuti, idee che possono aiutare a cambiare, in meglio, la nostra percezione di una persona con disabilità”.