Soffocò la moglie malata terminale, riconosciute tutte le attenuanti: condannato a 6 anni

La Corte di assise ha condannato a sei anni e due mesi Franco Cioni, che nel 2021 aveva soffocato con un cuscino la moglie malata

La Corte di assise di Modena ha condannato a sei anni e due mesi Franco Cioni, 74enne che il 14 aprile 2021 a Vignola (Modena) ha ucciso la moglie malata soffocandola con un cuscino. La pena, molto lieve per un omicidio, ha tenuto conto di diverse attenuanti. Fu Cioni a chiamare i carabinieri e confessare, dicendo di aver voluto porre fine alle sofferenze di Laura Amidei, 68enne.

Riconosciuti i motivi di particolare valore morale

I giudici, spiega il difensore, avvocato Simone Bonfante, hanno riconosciuto l’attenuante del risarcimento del danno e dei motivi di particolare valore morale, (aver agito per non far più soffrire la donna), oltre che le generiche prevalenti sull’aggravante. Anche la Procura aveva chiesto il minimo della pena.

