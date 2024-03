Solarino, furti in attività commerciali: 20enne ai domiciliari

Pizzerie, ristoranti e chioschi tra le imprese danneggiate dal ragazzo

I Carabinieri della Stazione di Solarino (Siracusa) hanno arrestato un giovane dopo una serie di furti in attività commerciali della luogo. Il ragazzo, 20enne del posto, è gravemente indiziato di essere l’autore di questi furti commessi tra dicembre e gennaio.

Da tempo sulle sue tracce, i Carabinieri hanno rintracciato il giovane che, come disposto dall’autorità Giudiziaria di SiracuOperazione contro il clan “Borgata” di Siracusa, 4 arrestisa, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione.

Solarino, rintracciato un 22enne: sarebbe l’autore di diversi furti

Come comunicato dai Carabinieri della Stazione di Solarino, è stato tratto in arresto un 20enne del luogo in applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa.

Il giovane – secondo gli inquirenti – sarebbe l’autore di una serie di furti commessi a Solarino tra dicembre 2023 e il gennaio scorso. Nel dettaglio, è stato accertato un furto in un ristorante-pizzeria della zona. In questa attività commerciale, il ragazzo (in orario notturno) avrebbe asportato il cassetto del registratore di cassa. Con le stesse modalità – spiegano i militari – sarebbero stati commessi altri 4 furti in attività come chioscho, negozio di articoli di casa, depositi e un panificio.

Furti a Solarino: 20enne finito ai domiciliari

A seguito delle denunce presentate dalle vittime, i Carabinieri hanno dunque ammediatamente avviato le indagini sulla vicenda. Attraverso le analisi delle telecamere e gli ulteriori riscontri investigativi emersi, è stato possibile arrivare all’identificazione del 20enne. Una volta rintracciato, il ragazzo è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.