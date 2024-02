Solarium, Comune di Catania punta ad anticipare la stagione

Dal primo giugno, secondo i piani dell’assessore Guzzardi, saranno operative le tre spiagge libere della Plaia e le strutture lungo la scogliera: “Stiamo procedendo alle gare. Da quest’anno tornerà il solarium di fronte il Nautico”

CATANIA – Saranno operative dal primo giugno o, comunque, non appena la Capitaneria di Porto comunicherà il via ufficiale alla stagione balneare. Parliamo delle strutture pubbliche che consentono a catanesi e turisti di accedere al mare gratuitamente: le tre spiagge libere della Playa e le strutture comunali lungo la scogliera, appunto, che quest’anno torneranno ad essere tre. Come conferma l’assessore al mare del Comune di Catania, Andrea Guzzardi, al Quotidiano di Sicilia.

Le gare per il montaggio dei solarium

“Stiamo procedendo alle gare per quanto riguarda il montaggio dei solarium che, a differenza degli ultimi anni, torneranno a essere tre – afferma Guzzardi -. Realizzeremo nuovamente la struttura di fronte il Nautico che, dal Covid non è stata più montata. Saranno circa 2.000 metri quadri – prosegue: restituiamo così alla città un solarium molto frequentato. Confermiamo anche le tre spiagge libere – continua l’assessore – che si saranno già fruibili dall’1 giugno, così come il resto delle strutture: lo abbiamo concordato con la ditta che ha l’appalto sia per la gestione delle spiagge che dei solarium per altri due anni”.

La gara è stata infatti espletata nel 2022: ad aggiudicarsi la gestione fino a tutto il 2025 è stata la Stella Polare Srl di Catania. Oltre il solarium alla fine di via Artale di Alagona, saranno realizzate anche le altre due strutture: il solarium di piazza Sciascia e quello di San Giovanni Li Cuti che, come l’anno scorso; non sarà soltanto a disposizione dei disabili ma avrà anche un’ampia area a servizio di tutti i cittadini.

Un incontro con la ditta per sollecitare l’apertura in tempo

“Abbiamo già fatto due incontri con la ditta che gestirà i solarium e le spiagge per sollecitare l’apertura in tempo e con ogni cosa perfettamente funzionante – aggiunge Guzzardi: ho chiesto anche di rinforzare la spiaggia libera numero 1, visto che, tra fine aprile e inizio maggio, l’amministrazione consegnerà via Domenico Tempio ammodernata, con pista ciclabile e passaggio pedonale che consentirà ai turisti e ai cittadini di raggiungere il mare velocemente e in sicurezza”. Non solo, l’assessore evidenzia anche la volontà di potenziare il servizio di trasporto pubblico per tentare di ridurre il traffico veicolare lungo il viale Kennedy.

Rafforzare il servizio del trasporto pubblico da Catania verso la Playa

“Concorderemo, probabilmente attraverso una conferenza dei servizi insieme al sindaco Trantino una modalità per vedere di rafforzare il servizio del trasporto pubblico da Catania verso la Playa e viceversa”. La riqualificazione dell’importante arteria, invece dovrà aspettare, almeno per la seconda parte: solo l’inizio del viale Kennedy è di competenza comunale mentre la seconda parte spetta alla Città metropolitana. “Questo, negli anni, ha creato non poche difficoltà – dice Guzzardi – e stiamo lavorando anche per questo”.