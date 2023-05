Sony vara Project Q: sbarca a fine 2023 la console portatile della PlayStation

Appassionati in fibrillazione: ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, compreso il nome definitivo.

Durante il PlayStation Showcase delle scorse ore Sony ha svelato Project Q. Si tratta di una nuova console portatile per il gaming che consentirà di giocare in streaming in “Remote Play tramite Wi-Fi” ai vostri titoli PS5. Non è perciò una console portatile a sé stante come PS Vita o PSP.

L’annuncio

l boss di PlayStation, Jim Ryan, ha annunciato che la console arriverà più avanti nel corso dell’anno, quindi ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, compreso il nome definitivo.

Di cosa si tratta

Si tratta di uno schermo da 8 pollici HD affiancato da due controller che ricordano il classico controller DualSense e che ne conservano tasti e funzionalità. Sony ha sottolineato che i giochi devono essere installati su PS5 per essere riprodotti, mentre i giochi PSVR non saranno supportati.