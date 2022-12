Sophie Codegoni e Alessandro Basciano svelano il sesso del loro primo figlio

"Sarei stata contentissima anche se fossi stato maschio, ma noi sognavamo la femminuccia", ha detto la modella

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano aspettano una femminuccia. La coppia lo ha svelato a “Verissimo”, su Canale 5. “Era il mio sogno”, ha affermato la modella e influencer, molto commossa.

La coppia incredula e felice

“Sarei stata contentissima anche se fossi stato maschio, ma noi sognavamo la femminuccia”, ha aggiunto. Parlando invece della scoperta di diventare papà, Alessandro Basciano ha raccontato: “All’inizio non ci credevo perché tempo prima lei mi aveva fatto uno scherzo, dicendo fosse incinta invece non era vero. Quindi questa volta ci ho messo un po’ a realizzare”. “Sono ancora incredula, a volte devo riguardare il video dell’ecografia per ricordarmi sia vero“, ha affermato Sophie.