Sorpreso con il pc rubato nel borsone, denunciato pregiudicato a Marsala

L'accusa per l'uomo è di ricettazione.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Marsala hanno denunciato un pregiudicato classe 1973 per il reato di ricettazione sorpreso in possesso di materiale rubato, nello specifico un pc.

Ecco il bilancio dell’operazione.

Sorpreso con pc rubato a Marsala, denunciato pregiudicato

Il 50enne, già molto noto agli operanti, era stato visto in piena notte nelle vie del centro mentre portava via un borsone. I carabinieri hanno pertanto deciso di controllarlo e hanno avuto ragione. Nella borsa, secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, l’uomo aveva un personal computer del quale l’uomo non sapeva dare spiegazioni e la cui provenienza era “ignota”.

Da una serie di accertamenti gli inquirenti sono riusciti a risalire al proprietario. L’uomo aveva lasciato il pc in auto e qualcuno, dopo aver infranto il vetro, l’aveva rubato. Sulla base degli elementi indiziari raccolti, i carabinieri hanno deciso di denunciare il 50enne per ricettazione mentre il PC è stato restituito al legittimo proprietario che esprimeva il proprio ringraziamento all’Arma per avergli recuperato il maltolto.

