Sorpresa a Catania: Mick Jagger a spasso per la città etnea

La stella del rock Mick Jagger si è concesso alcuni giorni di vacanza a Catania, facendosi immortalare in diversi punti storici della città

Una sorpresa inaspettata a Catania.

Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones, ha fatto capolino nella città etnea, incendiando subito l’entusiasmo dei fan siciliani.

“Enjoyed spending some time in Italy recently!”. Così, il testo sul post che il re del rock ha pubblicato sulla propria pagina Instagram.

Le foto di Mick Jagger a Catania

Mick Jagger si è lasciato riprendere al Castello Ursino e all’Ostello, tra murales, moto e auto, nelle luci notturne della città.

Da tempo, il leader dei Rolling Stones è un assiduo frequentatore della nostra isola, dove ha già trascorso diversi mesi in vacanza (sia di recente che durante il periodo del Covid), ma senza trascurare il lavoro e, anci, approfittando per registrare proprio qui in Sicilia, le tracce di alcuni brani contenuti nel nuovo disco dei Rolling Stones.