Rolling Stones su TikTok: Mick Jagger balla sulle note di “Sympathy For The Devil”

I Rolling Stones hanno appena aperto il loro account ufficiale su TikTok, rendendo disponibile anche il loro catalogo musicale

Mick Jagger è sbarcato su Tiktok e lo comunica a tutti i suoi fans ballando a ritmo di una delle canzoni più celebri dei Rolling Stones.

Il profilo ufficiale della leggendaria band è stato inaugurato con tre clip che utilizzano tre brani diversi tratti dal repertorio del gruppo, “Start me up”, “Angie” e “It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It)”.

Su TikTok Mick Jagger, si unisce ai già presenti membri della band, il chitarrista Keith Richards, che aveva presentato il suo profilo già dicembre 2021.

Di recente il frontman dei Rolling Stones è stato in Sicilia, in vacanza, ammirando le bellezze di Siracusa e del parco Archeologico della Neapolis.