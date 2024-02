Sorpresi con oltre 1,5 kg di hashish: scattano gli arresti a Gela

Tre persone sono state arrestate a Gela, nel Nisseno, dopo essere state beccate con 1,5 kg di hashish e 3 mila euro in contanti

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela e del personale della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” di Palermo, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel comune di Gela hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 48enne di Vittoria, un 23enne di Gela e un 22enne della provincia di Foggia.

Beccati con 1,5 kg di hashish e 3 mila euro in contanti



In particolare i Carabinieri intimavano l’alt all’autovettura a bordo del quale viaggiavano i tre uomini, quest’ultimi tuttavia si davano alla fuga e dopo un breve inseguimento venivano bloccati. Nel corso della perquisizione veicolare e personale i militari rinvenivano occultati sotto il sedile anteriore e nascosti sulla loro persona complessivamente 1,5 kg di sostanza stupefacente del tipo Hashish suddivisa in 14 panetti nonché la somma contante di oltre 3 mila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

48enne e 23enne in carcere: il 22enne foggiano ai domiciliari



L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Gela su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato gli arresti disponendo la custodia in carcere per il 48enne di Vittoria e il 23enne di Gela mentre gli arresti domiciliari per il 22enne della provincia di Foggia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI