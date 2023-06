Sorpreso con 32 dosi di cocaina, prova a investire poliziotto nella fuga: arrestato

E’ stato sorpreso dalla polizia con 32 dosi di cocaina già confezionate, per un peso complessivo di 24,5 grammi, nascoste all’interno della sua auto. E durante un tentativo di fuga, ha cercato di investire un agente di polizia, causando danni ad un’altra macchina parcheggiata. E’ successo nel pomeriggio di ieri a Pescara e grazie all’attività investigativa della Squadra Mobile, eseguita su disposizione del questore Luigi Liguori, sono stati effettuati due arresti, legati al traffico di droga.

La Sezione Antidroga ha individuato uno dei sospettati in zona Portanuova. Grazie a un’azione tempestiva, l’arresto è avvenuto nel momento in cui l’uomo, 36 anni, aveva con sé le dosi da smerciare. Ha cercato di filarsela ma è stato bloccato. Successivamente, è stata effettuata una perquisizione nell’abitazione in cui il primo arrestato era stato visto entrare poco prima. Qui le forze dell’ordine hanno trovato il suo complice, un uomo di 72 anni, che è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Il pensionato ha dichiarato di detenere la droga per conto del più giovane.

Durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti complessivamente 103,5 grammi di cocaina, materiale da confezionamento e un bilancino elettronico, insieme a tracce della preparazione delle dosi trovate precedentemente. Entrambi sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti: il 36enne è stato condotto nel carcere di Pescara, mentre il complice è stato posto ai domiciliari.