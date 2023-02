Sortino, arrivano i fondi per la riqualificazione

Il Comune ha ottenuto un finanziamento complessivo da oltre 340mila euro per tre progetti che mirano alla messa in sicurezza del rischio idrogeologico e all’efficientamento energetico

SORTINO (SR) – Il Comune di Sortino ha ottenuto un finanziamento complessivo di oltre 342.000 euro quale contributo destinato alla progettazione di tre interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali.

Uno di questi interventi riguarda la messa in sicurezza del costone roccioso di via Padre Gaudenzio Cianci. Con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.229 del 23/11/2022 è stato approvato l’avviso esplorativo, per la manifestazione di interesse al fine di procedere all’incarico professionale per la progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i “Lavori messa in sicurezza del costone roccioso a valle di Via P.G. Cianci” ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) e comma 3) della Legge 11 settembre 2020. Alla gara, la cui base d’asta è di Euro 103.692,72 sono stati invitati 5 operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. Sono pervenute 4 offerte, e quella economicamente più vantaggiosa è stata quella della “Ellipse Engineering srl”, che ha offerto un ribasso del 54,25%. Un altro intervento riguarda la sostituzione degli infissi della Scuola Primaria di Via Pantalica.

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) con i fondi dell’Avviso Cse (Comuni per la Sostenibilità e per l’Efficienza Energetica) ha finanziato al Comune di Sortino ben 195.996 euro per la sostituzione degli infissi dell’edificio scolastico. Il Comune ha partecipato all’Avviso Cse del Mase del 4 ottobre 2022 per “La concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali”.

La dotazione complessiva del Bando è di 320 milioni di Euro e prevede che l’acquisizione avvenga tramite una procedura ad evidenza pubblica per l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione (Mepa).

Il Comune di Sortino risulta tra gli Enti Locali destinatari dei finanziamenti con i fondi del Pon IC (Programma Operativo Nazionale – Imprese e Competitività) 2014-2020 con un contributo di 195.996 Euro. Inoltre i tecnici del Comune hanno avviato le procedure sul Mepa per l’efficientamento di altri quattro immobili comunali.

“Prosegue con grande professionalità e determinazione l’incessante attività dell’ufficio Tecnico Comunale – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Vincenzo Bastante, – i tecnici stanno cercando con il massimo impegno di completare le procedure entro i termini, al fine di poter disporre di un consistente parco progetti che permetta al nostro Comune di poter partecipare ai bandi regionali e nazionali”.

“Stiamo dimostrando con i fatti – ha detto il sindaco Vincenzo Parlato – di avere le idee chiare sulle opere pubbliche più importanti per la messa in sicurezza del nostro territorio, e con la tenacia che ci contraddistingue stiamo creando le condizioni per raggiungere gli obiettivi inseriti nel nostro programma elettorale”.

“Mai fino ad ora il nostro Comune ha avuto a disposizione un numero così elevato di progetti esecuti ed immediatamente cantierabili e di finanziamenti di Opere Pubbliche – ha concluso il primo cittadino – a riprova e dimostrazione della grande capacità e lungimiranza di questa compagine amministrativa e della professionalità e dedizione dei nostri tecnici comunali”.