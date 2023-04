Ritrovi e “covi” per pregiudicati di ogni tipo: sospesi due esercizi

Sospensione di licenza per due attività a Terrasini: la decisione della Questura di Palermo.

Il Questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha emesso un decreto di sospensione di licenza, ex art. 100 Tulps, per 15 giorni, nei confronti del titolare di due esercizi commerciali situati a Terrasini, attivi nel settore della vendita di alimenti di pronto consumo.

Il provvedimento, che ha sancito la temporanea chiusura delle attività, è stato istruito dai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, sulla scorta di numerosi controlli effettuati dai militari dell’Arma dei Carabinieri, in un significativo lasso di tempo.

Sospensione di licenza per due “covi per pregiudicati” a Terrasini

Le due attività commerciali, secondo gli investigatori, sono state luoghi di abituale aggregazione e punto di riferimento stabile, durante l’arco dell’intera giornata, per soggetti destinatari di condanne definitive passate in giudicato e con precedenti di polizia, con una significativa percentuale di soggetti responsabili di violazioni in materia di droga.

L’assidua frequentazione degli esercizi da parte di pregiudicati costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e il provvedimento questorile rivolto alle due attività ha l’obiettivo di dissuadere i soggetti indesiderati dal continuare a frequentarli.

Immagine di repertorio