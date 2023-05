Spacciava droga nel Siracusano tra le case popolari: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Avola hanno tratto in arresto l'uomo dopo avergli scovato la droga durante la perquisizione domiciliare

Nella decorsa serata, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Avola, nell’ambito dei servizi dedicati al contrasto e repressione dei reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, traeva in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti residente nel plesso delle case popolari di via Fontana soggetto con precedenti specifici.

Droga scoperta durante la perquisizione



A seguito di perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione del reo gli operatori sorprendevano lo stesso, in possesso di complessivi 72 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish e 13 gr. di sostanza stupefacente del tipo Eroina. La sostanza si presentava in parte già confezionata e, quindi, pronta ad essere destinata allo spaccio. All’interno dell’appartamento venivano rinvenuti, inoltre, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Gli operatori di Polizia eseguito l’arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnavano l’arrestato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.