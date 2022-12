Spagna, de la Fuente nuovo ct della Nazionale: è ufficiale

La Federcalcio spagnola ha ufficializzato il nome del nuovo selezionatore della Nazionale: si tratta di Luis de la Fuente

Dopo l’annuncio della separazione con Luis Enrique, che paga a caro prezzo la cocente eliminazione subita dal Marocco agli ottavi di finale del Mondiale, la Federcalcio spagnola ha annunciato immediatamente il nome del nuovo commissario tecnico. Si tratta di Luis de la Fuente, attuale selezionatore dell’Under 21. Nel palmares di de La Fuente, diversi successi con i “piccoli”, avendo conquistato l’Europeo Under 19 del 2015, quello Under 21 del 2019 e un argento olimpico a Tokyo.

Il nuovo tecnico – che ha battuto la concorrenza di Roberto Martinez e Marcelino, conosce bene tanti dei giovani lanciati da Luis Enrique, che a Doha ha portato ben 7 Under 21 su 26 convocati.