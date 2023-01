Spagna, l’ex Barcellona Dani Alves indagato per violenza sessuale

L'ex stella del Barcellona, Dani Alves, sarebbe indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da una donna il 2 gennaio

Guai in vista per Dani Alves.

La giustizia spagnola ha deciso infatti di aprire un’inchiesta nei confronti dell’ex stella del Barcellona dopo la denuncia di una donna che accusava il brasiliano di averla aggredita a fine dicembre in Catalogna.

“Il Tribunale di Barcellona ha aperto un’indagine per un presunto reato di violenza sessuale a seguito della denuncia presentata da una donna contro un calciatore”, ha reso noto il Tribunale Superiore della Catalogna senza fare il nome del calciatore.

Secondo i media iberici, però, non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe di Dani Alves.

I fatti sarebbero avvenuti in discoteca tra il 30 e il 31 dicembre

La polizia regionale catalana ha dichiarato di aver registrato una denuncia il 2 gennaio da parte di una donna che accusava il calciatore. Secondo la stampa locale, i presunti fatti sarebbero avvenuti in una discoteca di Barcellona nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. In un messaggio inviato al canale spagnolo Antena3 il 5 gennaio, il 39enne ha negato qualsiasi condotta criminale e ha affermato di non conoscere la donna che ha sporto la denuncia. L’ex difensore di Barcelona, ​​​​Juventus e Paris Saint-Germain, ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Barcellona dopo aver partecipato ai Mondiali in Qatar con la selezione brasiliana e prima di tornare al suo attuale club Pumas de Mexico.