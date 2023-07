Nuova sparatoria a Catania, uomo in ospedale con proiettile nel gluteo: cresce l’allarme violenza

Si torna a sparare a Catania, nella notte un uomo è finito in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile.

Non si placa l’allarme violenza legato alle sparatorie a Catania. Nel corso della notte tra domenica 9 e lunedì 10 luglio un uomo si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro della città dell’elefante riferendo ai medici di essere stato colpito da una pallottola a un gluteo.

Il ferito da arma da fuoco è stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre il corpo estraneo. Nel frattempo sono scattate le indagini per ricostruire quanto accaduto e cercare di risalire ai presunti responsabili della sparatoria. Al momento, non sono note le motivazioni che avrebbero portato alla colluttazione.

Pochi giorni fa la sparatoria di Nesima

Si tratta di un episodio che si verifica a pochi giorni di distanza dal fatto di sangue che ha interessato il quartiere di Nesima, nella zona Nord-Occidentale di Catania e che è costato la vita a Kastriot Ismailaj, 27enne cittadino albanese raggiunto da un colpo di pistola alla testa lo scorso 30 giugno.

Per lui si sono rivelati inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita. Per l’accaduto le forze dell’ordine hanno rintracciato cinque persone che sarebbero rimaste coinvolte nei fatti.

Un uomo gambizzato al Villaggio Sant’Agata

Un’altra sparatoria si è consumata la scorsa settimana nel quartiere di Villaggio Sant’Agata, sempre a Catania. Un pregiudicato di 47 anni, nell’occasione, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco alle gambe mentre si trovava in sella al suo scooter.

Il ferito si sarebbe successivamente presentato autonomamente all’ospedale Garibaldi per ricevere assistenza medica.

