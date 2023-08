Sparatoria di via Santa Maria della Catena, due persone sospettate: una si sarebbe costituita

Possibile svolta nel caso della sparatoria avvenuta in pieno giorno in via Santa Maria della Catena a Catania.

Possibile svolta nel caso della sparatoria avvenuta pochi giorni fa in via Santa Maria della Catena a Catania. Sono due infatti i sospettati per i fatti che si sono verificati in pieno giorno nel popolare quartiere etneo dei Cappuccini, dove sono rimaste ferite due persone raggiunte da alcuni colpi di arma da fuoco, un 28enne e un 60enne.

Un individuo si sarebbe infatti consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine, mentre il secondo sarebbe stato fermato dagli inquirenti a Mascalucia, nell’hinterland etneo.

La ricostruzione della sparatoria

I due feriti, subito dopo la sparatoria, sarebbero stati portati all’ospedale Garibaldi di Catania per essere sottoposti a cure mediche. In base alla ricostruzione della vicenda, tuttavia, i feriti non sarebbero stati i reali obiettivi della sparatoria.

Sarebbe stata ritrovata fin da subito, invece, la pistola utilizzata per esplodere i colpi in pieno giorno. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri.