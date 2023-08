Spartitraffico spostato per “velocizzare” il percorso, guai per autista AST – VIDEO

Guai per un autista dell’Ast (Azienda Siciliana Trasporti), identificato come l’uomo che avrebbe spostato lo spartitraffico lungo lo svincolo di Giostra a Messina, nell’area del viadotto Ritiro.

Il video, condiviso dal Cas sulle proprie pagine social, ha fatto il giro del web attirando l’attenzione anche delle autorità e della dirigenza della nota società di trasporti siciliana.

Spartitraffico spostato a Giostra, identificato autista Ast

“Dalle videocamere di sorveglianza del CAS si continuano a osservare alcuni automobilisti spostare lo spartitraffico lungo lo svincolo di Giostra a Messina, ‘semplificando’ il proprio percorso. Una gravissima infrazione che rischiava di avere conseguenze molto più gravi”, aveva scritto il CAS condividendo il filmato.

In seguito alle indagini di rito, il conducente autore dell’infrazione è stato identificato come un dipendente dell’Ast. L’Azienda Siciliana Trasporti ha annunciato che il contratto non sarà rinnovato, concordando che il gesto commesso sia una “gravissima infrazione” al Codice della Strada e sottolineando come comportamenti di questo tipo “non possono essere tollerati e devono essere severamente condannati”.

La manovra azzardata in autostrada

Non è solo il video dello spartitraffico spostato per “agevolare” il percorso di un autista Ast a fare il giro del web. Sempre il Cas, nelle scorse ore, ha condiviso il video di una folle manovra in autostrada, un’inversione a U molto pericolosa. “Si tratta di una violazione grave delle leggi stradali e delle regole di base della sicurezza stradale, mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri automobilisti”, si legge nel post.

Foto e video da Facebook – Consorzio per le Autostrade Siciliane