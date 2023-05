Spazio: Cina punta a portare il primo uomo sulla Luna entro il 2030

L'obiettivo della missione è quello di condurre una esplorazione scientifica e i relativi esperimenti tecnologici

La Cina prevede di portare sulla Luna un proprio equipaggio in una missione spaziale entro il 2030. La nuova ‘corsa verso la Luna’ – in parallelo ai progetti già annunciati dalla Nasa con la missione Artemis II – è stata annunciata oggi dalla China Manned Space Agency (Cmsa) in una conferenza stampa in cui il vicedirettore Lin Xiqiang ha comunicato l’avvio degli studi per l’atterraggio sul nostro pianeta.

L’obiettivo della missione è quello di condurre una esplorazione scientifica e i relativi esperimenti tecnologici. Le prossime fasi di lavoro prevedono – ha aggiunto Lin – il perfezionamento di tecnologie come il viaggio di andata e ritorno con equipaggio, la permanenza a breve termine sulla superficie lunare, l’esplorazione congiunta uomo-robot, i compiti di campionamento. La Cmsa sta già conducendo vari compiti in vista di questa missione, dallo sviluppo del vettore Long March-10, a quello di una navicella con equipaggio di nuova generazione, di un lander lunare e di tute, nonché la costruzione e il collaudo di un nuovo sito di lancio, strutture e attrezzature.