Nasce la spiaggia per i cani in Sicilia, ecco dove si trova

Un importante passo verso una società "pet friendly" e un regalo agli amici a quattro zampe nel Trapanese.

Nasce la prima spiaggia per cani in Sicilia, per l’esattezza a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: un’area totalmente “pet friendly” per divertirsi senza problemi con i propri amici a quattro zampe, in estate e non solo.

L’inaugurazione si è svolta lo scorso 31 luglio sulla spiaggia di Tonnarella.

Spiaggia per i cani a Mazara del Vallo

L’area, di 2mila metri quadrati, si trova nella prima parte della spiaggia di Tonnarella adiacente la sopraelevata ed è nata su iniziativa dell’assessore Gianfranco Casale, veterinario e con delega alla partecipazione e coesione sociale e al benessere animale.

Nella spiaggia sono presenti anche giochi e attrezzi per lo “sgambamento” dei cani. Un’iniziativa contro ogni forma di abbandono e per orientare la società verso una cultura più vicina agli animali.

“Con la realizzazione di quest’area dedicata ai nostri amici a quattro zampe – commenta l’assessore Casale – la nostra spiaggia, già apprezzata per la dotazione di docce, passerelle e contenitori si arricchisce di un ulteriore servizio molto atteso da chi ama gli animali. Invitiamo i cittadini a partecipare all’inaugurazione della spiaggia per cani ed a contribuire alla salvaguardia non solo di questo spazio ma di tutti gli spazi pubblici che con molto impegno tentiamo di mettere al servizio della comunità”.

Immagine di repertorio