Spider-Man a Palermo

L’Uomo Ragno, in uno dei suoi nuovi travestimenti, si è appalesato a Palermo, saltando sul banco della presidenza del Consiglio Comunale.

L’Uomo Ragno, in uno dei suoi nuovi travestimenti, si è appalesato a Palermo, saltando, con la sua nota agilità datagli dai superpoteri, sul banco della presidenza del Consiglio Comunale di Palermo, atterrendo tutti. Seduta sospesa e fuggi fuggi generale. Il nuovo attore che impersonifica il noto personaggio della Marvel è il già “Onorevole” Giuseppe Milazzo, eletto a rappresentarci in Europa da un Miccichè, che penso stia dando testate su un muro, ed oggi alfiere di Fratelli d’Italia. L’uomo viene da quartieri popolari, e questo gli fa merito, ma evidentemente il suo lungo percorso politico non gli ha ridotto le capacità acrobatiche da rissa di quartiere. Per ora non lancia ragnatele per volare tra i palazzi cittadini, ma il monito alla giunta Lagalla ed alla sua maggioranza è chiaro. I poteri di Spider-Man sono al servizio dei fratelli italiani che stentano a muoversi nella ragnatela post democristiana. Il video è diventato virale e rappresenta un grande lancio pubblicitario per le elezioni Europee. Il Ragno è entrato in azione, e Lui vuole terrorizzare l’Europarlamento. Il nuovo film sarà “Peppe Spider il vendicatore a Strasburgo”. Ursula o Draghi sono avvertiti.