Catania Beach Soccer, vittoria in Coppa Italia

Il Catania Beach Soccer vince la sua sesta Coppa Italia Aon battendo con il risultato di 3-1 il Pisa dopo aver rimediato proprio una sconfitta in Supercoppa con la squadra toscana. La finale 2023 è andata in scena a Vasto. A segnare le reti etnee Percia Montani, Be Martins e Giordani. Una vittoria che è stata dedicata al compianto direttore Santo Palma, da poco scomparso prematuramente.