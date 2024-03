Sport siciliano in lutto, è morto Gabriele Guccione: una vita per la vela

Il presidente onorario del Club Canottieri Roggero di Lauria di Palermo aveva 87 anni.

Lutto nel mondo dello sport siciliano: è morto Gabriele Guccione, presidente onorario del Club Canottieri Roggero di Lauria di Palermo.

Aveva 87 anni e da qualche giorno si trovava ricoverato all’ospedale Civico.

Morto Gabriele Guccione, chi era

Classe 1937, Guccione aveva alle spalle una notevole carriera sportiva. Nel suo “profilo” tracciato dalla Federazione Italiana Canottaggio si legge: “Nato nel 1937, si rende lodevole nello sport della vela negli anni ’50 nella classe Dinghy, conseguendo molteplici promettenti risultati agonistici, vista la giovane età. Negli anni ’60, dopo le Olimpiadi di Roma e l’introduzione della classe Finn in Sicilia, si costituisce una fortissima flotta che ben figura nelle alte classifiche fino agli anni ’70, tant’è che viene scelto come Segretario di classe fino al 1973. Nel 1968 è stato componente della squadra nazionale preolimpica della classe FINN in Messico”. Dagli anni Settanta agli anni Novanta, invece, “ha coltivato la sua passione velistica facendo lo skipper in barche d’altura”.

Ha partecipato a diverse competizioni e dal 2006 è socio benemerito della Federazione Italiana Canottaggio. Ha ricoperto il ruolo di dirigente sportivo per il Club Canottieri Roggero di Lauria dal 1988 (diventandone presidente dal 2001 al 2009), ma anche quello di Consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela dal 1988 al 2001. Nel 2004 Gabriele Guccione è stato insignito della più alta onorificenza sportiva del CONI, il “Collare d’Oro” e l’anno successivo ha ottenuto la Stella di Bronzo CONI per meriti sportivi. Anche negli ultimi anni di vita, ha continuato a partecipare attivamente alla vita sportiva.

I funerali

I funerali di Gabriele Guccione si svolgeranno sabato 16 marzo nella chiesa San Francesco di Paola, a partire dalle ore 10.45.

Il cordoglio

Questo il messaggio di cordoglio del Club Canottieri Roggero di Lauria: “Un improvviso e inaspettato lutto ha colpito il nostro Club. Il caro Gabriele Guccione, nostro Presidente Onorario, ci ha purtroppo, improvvisamente lasciati. Il Club perde uno dei personaggi più importanti della sua storia e della Vela Italiana. Il suo amore per lo Sport, la Vela e il Club Canottieri Roggero di Lauria, ha permeato profondamente più di 70 anni di storia del nostro Sodalizio”.

“Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo e a tutti i soci, si unisce al dolore della famiglia. Oggi è un giorno triste. Forza Lauria, forza Gabriele”.

Foto da Facebook