Sposa scherza all’altare e dice no alle nozze: matrimonio annullato – VIDEO

Una giovane venezuelana ha rovinato il momento più bello della sua vita: l'officiante ha annullato subito il matrimonio

Uno scherzo finito male quello che una sposa ha pensato bene di organizzare all’altare durante il suo matrimonio.

Quando l’officiante le ha chiesto infatti se voleva prendere in sposo il suo fidanzato, la donna ironicamente ha risposto di no.

Miriam, giovane venezuelana, ha rovinato così il momento più bello della sua vita.

Ciò perchè, nonostante abbia poi subito precisato che si trattava di uno scherzo e abbia pronunciato il fatidico “sì”, si è sentita rispondere dall’officiante che a quel punto le nozze non potevano più essere celebrate.

I motivi dell’annullamento del matrimonio

L’incredibile vicenda si è svolta a Caracas, in Venezuela. Miriam voleva semplicemente fare uno scherzo al suo fidanzato, Danilo. Alla domanda: “Signora Miriam, è sua libera e spontanea volontà sposare il signor Danilo?”, ha risposto di no ed è subito scoppiata a ridere. L’officiante, che altri non era che il responsabile del Registro Civile locale, ha preso lo scherzo sul serio. Infatti, le ha detto: “No, non si può scherzare. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data”.