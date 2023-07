Il Catanese soffre per i danni post-incendi, tratto della Ss114 interrotta

È il caso della Strada statale 114 che in queste ore in una parte è interrotta

La lunga scia di incendi che hanno colpito il territorio del Catanese, e che tutt’ora continuano a colpirlo in alcuni punti, presenta i danni anche a emergenza terminata. È il caso della Strada statale 114 che in queste ore in una parte è interrotta.

Nel Catanese Strada statale 114 impraticabile

La Strada statale 114 è impraticabile all’altezza di via Pietralonga tra i comuni di Fiumefreddo e Mascali a causa dei danni lasciati dalle fiamme dei giorni passati. Un albero per i danni riportati non ha retto più ed è ceduto invadendo l’intera carreggiata.

Foto e video di Amedeo Barbagallo