Stadio “Massimino”, impianto pronto per il debutto in casa del Catania? Il tempo stringe

Continuano i lavori all'impianto sportivo di Cibali, mentre si avvicina la data del debutto in campionato del Catania FC. La struttura sarà pronta per ospitare in tempo la partita d'esordio?

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione allo stadio “Angelo Massimino” di Catania in fase di realizzazione grazie all’impiego dei 6,5 milioni di euro attinti dai fondi comunitari.

Stadio Massimino, come procedono i lavori

In queste settimane è stata completata la posa del nuovo manto erboso, così come l’installazione dei seggiolini in Curva Sud e in Curva Nord. Resta da ultimare la composizione della Tribuna B, lavoro che dovrebbe essere portato a termine in questi giorni.

L’avanzamento dell’opera avviene sotto lo sguardo quotidiano dell’assessore allo Sport con delega ai fondi UE del Comune di Catania, Sergio Parisi, il quale ha ribadito a più riprese nel corso dell’estate che l’impianto sportivo di Cibali sarà pronto a ospitare le gare interne del Catania FC entro l’inizio della stagione sportiva.

Stadio Massimino, prima gara ormai vicina

Nel frattempo, però, il momento del debutto in campionato dei rossazzurri di mister Tabbiani è sempre più vicino. La prima gara ufficiale del nuovo torneo di Serie C vedrà il Catania FC esordire tra le mura amiche il 3 settembre prossimo contro il Crotone.

Si è rivelata vana, a tal proposito, la speranza della società etnea di riuscire a giocare il match iniziale del torneo in trasferta, al fine di guadagnare ulteriore tempo in vista del perfezionamento dei lavori. Servirà quindi lavorare sodo per riuscire a rispettare la “deadline”.

Stadio Massimino, la nuova capienza dell’impianto

Al momento della conclusione dei lavori su curve e tribune, la capienza dello stadio Massimino dovrebbe essere fissata a 21mila posti a sedere circa. Si tratta di un dato fondamentale che il club di Ross Pelligra attende di conoscere in via ufficiale per poter lanciare finalmente la campagna abbonamenti della nuova stagione.

Fonte foto: Facebook – Sergio Parisi