Stage Postepay  2024 per neolaureati, ecco come partecipare

È possibile candidarsi entro il 29 febbraio 2024

Il Gruppo Poste Italiane apre le porte a giovani laureati attraverso il suo programma di stage, rivolto ai neolaureati magistrali in discipline economiche, scientifiche, ingegneristiche e matematiche. È possibile candidarsi entro il 29 febbraio 2024.

Stage Postepay 2024, le attività

Il tirocinio si fonda sulle seguenti attività:

Supporto e analisi dell’offerta Postepay (prodotti/servizi) e delle attività relative alla gestione della customer base;

Analisi quali-quantitative dei dati ed utilizzo degli strumenti e piattaforme ai fini delle attività di monitoraggio e reporting;

Applicazione delle metodologie nell’ambito dei processi e delle procedure a supporto dell’offerta in ottica di sistemi di gestione integrata (ESG) e degli strumenti di analisi e monitoraggio a supporto dei business.

Stage Postepay 2024, durata e luogo dello stage

Si tratta di un percorso di inserimento semestrale in stage nella sede di Roma o di Milano durante il quale potrai collaborare con team di lavoro eterogenei e dinamici, potrai esprimere le tue idee e la tua creatività e, grazie alla guida di tutor e manager esperti, potrai contribuire a soluzioni innovative, divenendo tu stesso promotore del cambiamento.

Stage Postepay 2024, requisiti richiesti

Gli stage sono rivolti ai laureati magistrale da non oltre 12 mesi in discipline economiche, scientifiche, ingegneristiche e matematiche con approccio data driven che avranno l’opportunità di sviluppare competenze tecniche e soft, necessarie per diventare futuri professionisti in ambito Payment, Telco, Energy e/o in ambito Controllo ed IT Governance.

Stage Postepay 2024, la selezione

Il processo di selezione per i tirocini in Poste Italiane include la valutazione dei titoli e un successivo colloquio conoscitivo e motivazionale.

Poste Italiane si riserva di decidere il numero di stage disponibili e la percentuale di candidati ammissibili alla selezione, in base alle proprie disponibilità organizzative e al numero di candidature pervenute.

Stage Postepay 2024, come candidarsi

Coloro che intendono candidarsi per i suddetti tirocini in Poste Italiane, possono farlo attraverso questa pagina. Verrà richiesto di inviare il curriculum. Per eventuali richieste relative agli stage, è possibile inviare una mail a: supprec@posteitaliane.it

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI