Dallo stalking all’aggressione all’ex fidanzato, donna arrestata

Un raro e particolare caso di stalking denunciato ai carabinieri di Siracusa: i militari hanno arrestato una donna.

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato una donna di 40 anni che non si era rassegnata alla fine della storia d’amore con il suo ex fidanzato: si tratta di un raro caso di stalking, visto che solitamente le vittime di episodi simili sono donne e non gli uomini.

Ecco il racconto della vicenda da parte dei militari.

Stalking verso l’ex fidanzato: arrestata donna a Siracusa

Quando l’uomo ha deciso porre fine alla relazione, la donna non si è rassegnata e ha iniziato a perseguitarlo con i comportamenti tipici della stalker. Chiamate e messaggi a qualsiasi ora del giorno e della notte, la donna si presentava senza preavviso sotto l’abitazione della vittima, o sul luogo di lavoro, per minacciarlo. In più, ci sarebbero stati anche dei casi di aggressione fisica ai danni del malcapitato ex, che ha deciso di denunciare la 40enne alle autorità competenti.

L’Autorità Giudiziaria, dopo la prima denuncia, aveva emesso nei confronti della donna il divieto di avvicinamento alla parte offesa, che è stato ripetutamente violato, tanto che sono stati necessari diversi interventi dei carabinieri.

Le violazioni sono state segnalate all’autorità giudiziaria competente, che ha disposto un aggravamento della misura cautelare. Pertanto, i carabinieri hanno sottoposto la donna agli arresti domiciliari.

Immagine di repertorio