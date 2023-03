StartupLab di Unicredit, a Catania un ecosistema vivace

Negli storici locali di Palazzo Biscari, all’interno di “Isola”, la presentazione di StartLab, il progetto con cui Unicredit continua a supportare le imprese innovative

CATANIA – Si consolida nel territorio e cresce nei numeri StartLab di Unicredit, progetto ultradecennale che continua a supportare le startup. L’ecosistema dell’innovazione promosso da Unicredit si è riunito a Palazzo Biscari-Isola condividendo i numeri della progettualità dell’Isola, come già fatto a Milano. Il responsabile Regione Sicilia di Unicredit, Salvatore Malandrino, ha evidenziato gli sviluppi in Italia e in Sicilia di StartLab: “Quando abbiamo cominciato c’erano solo una decina di startup mentre oggi in Italia sono 14 mila. Nell’edizione 2022 di Unicredit Start Lab dalla Sicilia sono arrivati 36 business plan. Il 57% dei progetti è stato presentato da under 35, un dato superiore alla media italiana (48%) e che testimonia l’approccio all’autoimprenditorialità dei giovani siciliani. Nella regione contiamo oltre 715 startup, un buon dato che dimostra il grande fermento che contraddistingue il territorio. In Sicilia il 25% delle imprese innovative è nostra cliente”.

Il potenziale c’è ed in divenire se si considera per il 2022 una application siciliana del solo 5 per cento. La Lombardia ha fatto registrare una application del 27 per cento, il Nord Ovest del 17 per cento, il Centro Nord del 19 per cento, tutto il Sud del 13 per cento. Questi numeri sono stati presentati da Giusy Stanziola di Start Lab & Development Programs UniCredit.

La Sicilia può fare di più da territorio in cui hanno già radici punte d’eccellenza. “È molto utile che a Catania si parli di innovazione e di opportunità concrete, sono contento quando un player internazionale pone attenzione al nostro territorio – ha spiegato Antonio Perdichizzi, founder di Isola Catania realtà partner di Unicredit -. Catania è casa nostra e crediamo tantissimo nel suo potenziale. C’è un ecosistema vivace, ma possiamo ambire di più. C’è un fenomeno gravissimo di diaspora dei nostri giovani che si ripercuote su tutto. Lavoriamo sull’attrattività, puntiamo a opportunità come il South Working su cui la Sicilia può distinguersi anche in un confronto con il resto del Mondo”. Perdichizzi ha concluso l’intervento comunicando l’arrivo del Gen-E (Europe’s largest entrepreneurship even) a Catania. La città ospiterà nel 2024 la finale europea del più importante appuntamento dedicato all’imprenditoria giovanile e che porterà in Sicilia oltre un milione di giovani provenienti da 43 paesi diversi”.

StartLab di Unicredit 2023 ha riunito a Palazzo Biscari le realtà regionali più innovative. Come la Reiwa di Vittoria (Ragusa) impegnata dal 2019 nella pulizia dei pannelli fotovoltaici in Europa, America Latina e da aprile anche negli Emirati Arabi, a Dubai. Reiwa nasce dall’idea avuta dal ceo Salvatore Occhipinti guardando un cartone animato Marvel.

“Un gigante che teneva in equilibrio una matita ha generato l’intuizione del nostro ceo, diventando l’elemento principale del brevetto Reiwa – ha spiegato Salvo Salerno insieme ad Occhipinti amministratore delegato dell’impresa -. Abbiamo lavorato creando prototipi in un garage fino a riuscire a perfezionare l’invenzione di un robot che pulisce i pannelli fotovoltaici. Enel è stata la prima azienda ad intuire il potenziale del progetto. A febbraio del 2020 ci ha invitati ad un duty contest in cui abbiamo presentato il robot, risultando sopratutto gli unici in grado di quadruplicare le kpi presentate dal gruppo. Siamo entrati così in un regime di esclusiva reciproca con Enel fino a dicembre 2022. Oggi siamo sul mercato, abbiamo avuto un aumento di capitale importante a maggio 2022 con l’ingresso del Fondo Cysero. Tra un mese apriremo la nostra sede commerciale ed operativa Dubai grazie alla partnership stretta con un’operatore locale”.