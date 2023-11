“Ti devi vergognare”, Stefania Petyx aggredita allo stadio Renzo Barbera: cos’è successo

Insulti e lanci di birra nei confronti dell'inviata di Striscia La Notizia. L'aggressione avvenuta durante un servizio sugli abusivi.

La corrispondente di Striscia La Notizia, Stefania Petyx, è stata aggredita nei pressi dello stadio “Renzo Barbera” di Palermo mentre si stava occupando di un servizio televisivo per documentare la presenza dei venditori abusivi di bibite durante le partite di calcio e non solo.

L’aggressione all’inviata

L’inviata è stata prima insultata dagli stessi venditori e dai clienti e successivamente aggredita da alcuni ultras che le hanno lanciato addosso della birra. “Ti devi vergognare”, ha urlato qualcuno alla reporter.

Non è stato risparmiato nemmeno il cameraman che seguiva Stefania Petyx: “Non farmi inquadrare o ti tiro un pugno in bocca“, si è sentito rivolgere l’operatore televisivo. La telecamera di Striscia La Notizia ha comunque immortalato gli attimi di violenza che sono stati mandati in onda durante la puntata del tg satirico del 20 novembre.

La promessa dell’assessore

L’inviata di Striscia La Notizia si è successivamente rivolta a Giuliano Forzinetti, assessore alle attività produttive ed economiche del Comune di Palermo. L’assessore ha promesso che “nei prossimi giorni verranno assunti ulteriori vigili urbani che si impegneranno nel controllo del territorio e puntiamo a regolarizzare le attività oggi abusive”.