Ancora un tragico incidente, morto Stefano Coco: “Un pezzo di storia di Catania”

Nulla da fare per l'uomo, coinvolto in un terribile incidente a Catania nelle scorse ore.

Ancora un incidente mortale in Sicilia, in provincia di Catania: la vittima è un uomo di mezza età, Stefano Coco, esercente molto conosciuto nell’ambito della politica.

Nelle scorse ore molti avevano pregato che si riprendesse dalle gravi ferite riportate, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Catania, morto Stefano Coco

“Non ci fare brutti scherzi”, scrivevano solo poche ore fa gli amici della vittima. Ha lottato tra la vita e la morte ma la vicenda si è conclusa nel peggiore dei modi: Stefano non ha superato la notte ed è deceduto per le conseguenze del tragico impatto. La dinamica dell’incidente, avvenuto nei pressi di San Giuseppe La Rena, è ancora da chiarire: l’uomo viaggiava a bordo del suo scooter al momento della tragedia.

Il cordoglio

Innumerevoli i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore sui social. Tra i tanti c’è anche quello del sindaco Enrico Trantino, che scrive: “Buon viaggio Stefano Coco, amico generoso“. In tanti lo descrivono come “un pezzo di storia di Catania” e lo ricordano per la sua simpatia e anche per la sua attività politica a sostegno della destra.

“Se ne va l’uomo più sovversivo e ribelle che io abbia mai conosciuto, colui che non abbassava mai la testa dinnanzi alle ingiustizie. Una persona che non le mandava a dire ma che poi aveva un cuore grande come pochi . Chi ha avuto la fortuna di conoscerti lo sa. Mancherai a tanti. Un grande abbraccio alla moglie Manuela e ai figli”, scrive un amico.

L’ultimo post

Una “beffa”: così gli amici descrivono uno degli ultimi post sui social di Stefano Coco. Parlava proprio di sicurezza stradale e rispetto del codice della strada e lo faceva in riferimento all’ennesimo tragico incidente avvenuto poche ore prima tra Aci Castello e Acireale, l’impatto auto-moto costato la vita al 29enne Gaetano Fiamingo.

Foto da Facebook