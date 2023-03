L’allerta meteo rossa e i presunti permessi non retribuiti: sciopero all’Stm di Catania

La denuncia di Uilm Catania: "È inammissibile".

“Alla Stm di Catania l’allerta meteo è cosa da poco, anche se rossa”: inizia così il comunicato-denuncia di Uilm Catania, che annuncia uno sciopero per la giornata del 31 marzo.

Ecco la nota e le disposizioni del sindacato sulla giornata di protesta prevista nell’ultimo giorno del mese.

Stm Catania, permessi non retribuiti con allerta rossa

“Alla Stm di Catania l’allerta meteo è cosa da poco, anche se rossa. È talmente snobbata dall’azienda che sono stati gentilmente concessi solamente permessi non retribuiti a quei lavoratori che non si sono potuti recare nello stabilimento nei giorni, appunto, di allerta rossa. Una scelta almeno discutibile. Per chiedere ragioni di questo provvedimento, che ha colpito soprattutto la Squadra A, la Uilm ha chiesto inutilmente un incontro con i responsabili aziendali delle relazioni industriali. Unica risposta, un silenzio imbarazzato. Abbiamo, pertanto, deciso di proclamare sciopero nelle ultime quattro ore di turno dei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile”.

Così parlano Giuseppe Caramanna (Segreteria Uilm Catania) e i rappresentanti sindacali Uilm in Stm.

La Segreteria Uilm di Catania e gli Rsu sottolineano ancora: “È inammissibile che nella Direzione Aziendale nessuno si renda conto del grave disagio e del danno economico provocati nei lavoratori e nelle loro famiglie. Assurdo non riconoscere come i permessi retribuiti in caso di allerta siano una misura di buon senso, di civiltà. Per noi della Uilm lo sono a tal punto che, a differenza di altri, abbiamo inserito questo punto nella nostra piattaforma di contrattazione collettiva”.

L’organizzazione di categoria conclude manifestando “preoccupazione per un precedente che potrebbe portare domani a decisioni aziendali ancora più discriminatorie e penalizzanti, come la contestazione di assenza ingiustificata per allerta meteo, che comporterebbe sanzioni più gravi di una trattenuta in busta-paga e soprattutto costringerebbe i lavoratori a scegliere tra pane e incolumità personale rischiando in strada la vita pur di recarsi in fabbrica”.

Lo sciopero

La protesta prevede per il 31 marzo l’astensione degli addetti alla Squadra A dalle 2.10 alle 6.10, così nelle ultime quattro ore anche il primo e il secondo turno. Sono interessati anche i lavoratori part-time, per il 50% delle ore previste.

Lo sciopero della Stm di Catania non sarà solo il 31 marzo. L’1 aprile toccherà alla Squadra C dalle 2.10 alle 6.10, il 2 aprile le Squadre E (dalle 10.10 alle 14.10), B (18.10-22.10) e D (2.10-6.10).