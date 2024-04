Stop ad alcune funzioni di un noto social, l’UE: “Può indurre dipendenza”

Bruxelles teme le funzioni di TikTok Lite che possono creare dipendenza. La Commissione europea minaccia di sospendere alcune opzioni.

Bruxelles teme le funzioni di TikTok Lite che possono creare dipendenza. La Commissione europea minaccia di sospendere alcune opzioni disponibili nell’app lanciata in Francia e in Spagna. L’obiettivo è incitare gli utenti a trascorrere molto più tempo sulla piattaforma grazie a un sistema a premi. Si temono i “rischi di gravi danni alla salute mentale degli utenti” compresi i minorenni. Il programma che prevede delle premiazioni può far nascere delle dipendenze. L’UE ha aperto un’iniziativa legale ai sensi del Digital Services Act (DSA).

Premi promossi da TikTok Lite e pericoli

Sul social di proprietà della cinese Bytedance si possono guadagnare punti eseguendo delle attività specifiche. Nello specifico il “programma attività e premi” secondo la Commissione europea sarebbe stato diffuso “senza una previa valutazione diligente dei rischi che comporta, in particolare quelli legati all’effetto di dipendenza dalle piattaforme, e senza adottare misure efficaci di attenuazione dei rischi”.

Si parla di pericoli “particolarmente preoccupanti per i bambini, data la sospetta assenza di efficaci meccanismi di verifica dell’età su TikTok”.

Le indagini e l’avvertimento

Bruxelles sta attuando la sua indagine approfondita in via prioritaria. Potrebbe quindi essere sospeso il programma a premi nell’UE in vista della valutazione sulla sicurezza. La Commissione europea aveva chiesto all’azienda cinese di fornire entro il 18 aprile un rapporto sulla valutazione del rischio per TikTok Lite e sulle misure messe in atto per mitigarne l’impatto. Non sarebbe stato fornito alcun documento. Adesso TikTok ha tempo fino al 23 aprile per presentare le informazioni richieste e sino al 3 maggio per mettere a disposizione dettagli aggiuntivi. La piattaforma rischia pesanti sanzioni nel caso in cui non rispettasse le scadenze.

Su X il commissario UE per il Mercato unico, Thierry Breton, si espone sul tema: Sospettiamo che la funzionalità TikTok Lite sia tossica e avvincente, in particolare per i bambini. A meno che TikTok non fornisca prove convincenti di sicurezza, cosa che fino ad ora non è riuscita a fare, siamo pronti ad attivare misure provvisorie DSA, inclusa la sospensione del “programma di premi” TikTok Lite.