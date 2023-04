Storie e tradizioni di Lipari narrate attraverso la cucina

Sabato 22 aprile al Parco archeologico Bernabò Brea si presenta il volume “Lipari gente, culture e cucine” dedicato alla cultura enogastronomica dell’isola

LIPARI (ME) – Raccontare le tradizioni, la storia e le storie legate alla cucina di alcune aree del sud come le isole Eolie. È quello che si prefigge la collana di libri “Gente, culture e cucine”, una serie di volumi editi dall’associazione “Villaggio letterario” di Anna Russolillo. Dopo i volumi già realizzati su Ustica e Procida stavolta gli autori si sono soffermati sulle tradizioni eoliane, pubblicando un altro volume della collana, intitolato “Lipari gente, culture e cucine”.

Il volume raccoglie saggi inediti di studiosi, di appassionati di antiche tradizioni, di artisti del cibo che vivono sulle isole e anche altrove, che narrano storie e vicende accadute legate alla tradizione della cucina eoliana, tra le più originali di tutte il panorama culinario internazionale.

Il libro ha lo scopo di riassumere le esperienze di ricerche scientifiche sulla cultura culinaria, soffermandosi anche sui gusti originali ormai tradizioni delle isole, ripercorrendo anche le origini di ogni piatto dall’antichità sino ai giorni nostri e soffermandosi anche sulle attenzioni che gli uomini e le donne hanno dedicato nel corso dei secoli a questi piatti poveri che poi sono diventati i punti cardine della tradizione culinaria di un territorio.

All’interno del volume sono riportate anche storie sulla natura dell’arcipelago, sulla sua natura e sui tanti siti archeologici e sui vulcani, vero cuore pulsante di queste stupende Perle del mediterraneo. Il libro quindi è un maniera originale per raccontare e far conoscere sia in Italia che all’estero questo scrigno di bellezze e di tradizioni culinarie che fanno di Lipari e dell’arcipelago una delle mete di un turismo che non sia soltanto balneare, ma anche enogastronomico e culturale.

Il volume dedicato a Lipari sarà presentato questo sabato 22 aprile alle 17,30 nella Sala superiore dell’ex chiesa di Santa Caterina al museo Bernabò Brea del parco archeologico delle Eolie. Ad introdurre i lavori il direttore del Parco archeologico, Rosario Villardo cui seguiranno gli interventi della autrice Anna Russolillo, presidente dell’Associazione “Villaggio letterario e quelli dei curatori del volume Maria Clara Martinelli, Pietro Lo Cascio e Franco Foresta Martin.

L’ultimo volume della collana, dedicato alle tradizioni e la cultura culinaria di Palermo sarà presentato domenica 30 aprile al monastero di Santa Caterina di Alessandria, in piazza Bellini 1, a Palermo. A presentare il manoscritto il rettore del monastero Giuseppe Bucaro e il soprintendente del Mare, Ferdinando Maurici.