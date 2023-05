Strage Capaci, gli appuntamenti a Palermo per ricordare il 31° anniversario

Cortei, manifestazioni, centinaia di studenti coinvolti e l`evento principale davanti l`aula bunker del carcere Ucciardone

Cortei, manifestazioni, centinaia di studenti coinvolti e l`evento principale che questa volta si terrà davanti l`aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Domani, 23 maggio, sarà un giorno della memoria come sempre ricco di appuntamenti. Un giorno per ricordare il 31° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

Si inizierà già oggi con un corteo della “rete antimafia” che partirà dal tribunale e farà capolinea in questura. Domani non ci saranno le navi della legalità e non verrà a Palermo la premier Giorgia Meloni, impegnata nel Consiglio dei ministri per fronteggiare l`emergenza delle popolazioni alluvionate dell`Emilia Romagna. Nel capoluogo siciliano dovrebbe arrivare, invece, il ministro dell`Interno, Matteo Piantedosi, per l`inaugurazione del giardino di Palazzo Jung in piazza Magione.

Uno dei due momenti clou della giornata sarà davanti l`aula bunker dell`Ucciardone, verrà allestito un palco in cui saliranno tra gli altri la sorella del magistrato ucciso, Maria Falcone, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, il procuratore capo Maurizio De Lucia, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Mellillo. La mattinata organizzata dalla polizia, invece, si svolgerà prevalentemente tra il Giardino della memoria e la caserma Lungaro. L`altro momento saliente sarà alle 17,58, orario della strage di Capaci, sotto l`albero Falcone si terrà il consueto minuto di silenzio.