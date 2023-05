Strage Capaci, Melillo: “Cerimonie non rituali stanchi, grande valore simbolico”

"L’arresto di Matteo Messina Denaro è la dimostrazione che lo Stato non dimentica", ha detto

“Oggi è un giorno che ha un grande valore simbolico. Nonostante il tempo trascorso, anzi proprio per il tempo trascorso, l’attenzione, la partecipazione alle cerimonie non sono rituali stanchi, ma un modo per rinnovare e ricordare l’impegno per i nostri morti”. Lo ha detto a Palermo il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, a margine delle celebrazioni a Palermo per il 31esimo anniversario della strage di Capaci.

“L’arresto di Matteo Messina Denaro è la dimostrazione che lo Stato non dimentica, che conduce le sue battaglie fino alla fine. È un evento che segue un’indagine rigorosa e puntuale della Procura di Palermo che è in mani salde e capaci come quelle di Maurizio de Lucia”, ha aggiunto Melillo.